Límit de 10 persones per a reunions familiars i socials

El Govern estableix noves restriccions per l'expansió de l'epidèmia de la Covid-19

Turistes durant el pont de la Diada divendres fa una setmana Turistes durant el pont de la Diada divendres fa una setmana Fernando Galindo

Actualitzada 18/09/2020 a les 14:54

Redacció Andorra la Vella

El ministre de Salut ha anunciat que el Govern ha aprovat un decret que limita a partir de dilluns les reunions familiars i activitats socials a un màxim de 10 persones com a mesura per intentar frenar l'increment de casos de la Covid-19. Joan Martínez Benazet ha informat avui que l'epidèmia avança al Principat amb 81 nous positius detectats en els dos últims dies.



El decret de Govern fixa també que a les terrasses dels locals no es pot estar dempeus i el titular de Salut ha insistit en la necessitat de respectar les normes de seguretat sanitària contra la infecció de guardar la distància entre persones, portar la mascareta, rentar-se les mans freqüentment i limitar les relacions socials.