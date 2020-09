Els escolars recullen brossa de la natura

Els alumnes han netejat aquest matí a l'entorn dels centres educatius

Actualitzada 18/09/2020 a les 12:02

Redacció Andorra la Vella

Els escolars de diversos centres educatius han participat aquest matí en una jornada de neteja per retirar deixalles de l'entorn dels centres educatius. Un total de 837 alumnes s'han distribuït en grups que han anat recollint tots els residus que han trobat en la natura, majoritàriament plàstics, en una iniciativa per conscienciar els infants de la importància de protegir el medi natural amb una actitud responsable de no abandonar brossa fora dels espais habilitats.

La recollida de brossa s'ha fet dins de la campanya europea Clean Up Day i ha comptat amb el suport d'Andorra Telecom que ha col·laborat en la compra de samarretes i guants.

