Controlats dos caçadors amb isards sense les anelles

Com a mínim perdran la llicència de caça durant tres anys i s’hauran de tornar a examinar

Actualitzada 18/09/2020 a les 06:41

Els banders han controlat dos caçadors amb dos isards sense anellar en dues intervencions a principis de setmana en dos punts diferents del Principat, al nord i al sud del país. Els agents de Medi Ambient han retirat l'arma i requisat l'animal als dos infractors per l'incompliment de la Llei de caça i ja estan en marxa els expedients administratius per als dos denunciats, que com a mínim perdran la llicència de caça durant tres anys i s'hauran de tornar a presentar a l'examen per tornar-la a tenir.



La setmana de caça de l'isard va començar diumenge i s'està desenvolupant amb tranquil·litat tret d'aquests dos incidents. Els banders han intensificat els controls i treballen dia i nit fent serveis d'incògnit com si fossin turistes per la muntanya.



Els agents de Medi Ambient han detectat un canvi de mentalitat dels caçadors en l'última dècada, ja que abans feien molts més trets i ara la majoria dels participants en la setmana de caça de l'isard disposen d'armes amb mira telescòpica i seleccionen molt més la peça a abatre. Una evolució que ha estat fruit de la feina de controls i conscienciació dels banders per estar constantment sobre el terreny, tot i que a vegades hi hagi excepcions d'infractors que vulneren les normes de caça.



Els president de l’Associació de Caça, Josep Maria Cabanes, va lamentar aquests incidents que malmeten la imatge de tot el col·lectiu, especialment en un any en què hi ha una bona cabana, s’han repartit les anelles de forma generosa i “hem de dir que és lamentable que hi hagi colles que no anellin”.