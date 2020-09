Apapma sosté que la taxa induirà a l'abandó de gossos

L’associació considera que la decisió dels comuns podria induir a l’abandonament de més animals

Apapma no veu amb bons ulls la taxa de tinença de gossos que volen aplicar els comuns. El president de l’associació mediambiental, Carles Iriarte, va exposar ahir al Diari que la taxa suposaria una penalització per als propietaris “nets i respectuosos” que ja recullen els excrements i utilitzen una ampolla per als orins si se’ls ho requereix. “Una cosa és que es multi per no recollir els excrements, que és un incentiu per fer-ho, i l’altra que de facto t’ho cobrin”, apuntava, per valorar que aquesta decisió “podria provocar abandonaments” perquè “tenim ciutadans que ho estan passant molt malament”, especialment arran de la crisi del coronavirus.



D’altra banda, i sense conèixer la decisió dels comuns a fons, Iriarte exposava que si la intenció de la mesura és tenir els carrers més nets, “també hi ha els qui escupen, els qui llencen les burilles de les cigarretes o els xiclets a terra”. “D’incívics n’hi ha que tenen gos i que no”, afegia. “Aleshores, podrien rebaixar la taxa d’higiene del comú als qui no tenen gos, ni fumen, escupen o mengen xiclets”, considerava. Tanmateix, Iriarte va posar sobre la taula que “les burilles de tabac contaminen mentre que els orins i els excrements són matèria orgànica”.



Iriarte també va posar en relleu que la proposta no valora alguns aspectes: “Què passa a les parròquies on el bestiar i els cavalls defequen al carrer?” I manifestava que hi ha propietaris de gats, fures, conills i porcs vietnamites que els passegen. Alhora que hi ha propietaris de gossos que disposen d’un pati o bé un espai en el qual l’animal fa les seves necessitats.



La voluntat dels comuns d’imposar la taxa va incendiar les xarxes socials. Fins i tot es va crear una campanya a la plataforma change.org que va ser tot un èxit, ja que en poc més d’una hora van assolir l’objectiu de 200 firmes en contra de la mesura.



Entrega de claus

Sílvia Calvó, ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, va entregar ahir les claus de la gossera i la gatera a Gos-SOS i a Laika, les dues associacions que assumiran la gestió de l’espai.

