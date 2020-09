Una vintena de majors de 80 anys que viuen sols no tenen a ningú que els cuidi

Afers Socials enquesta 414 persones per "generar un mapa de la situació de la gent gran"

Víctor Filloy i Joan Micó Víctor Filloy i Joan Micó. Lorena Giménez

Actualitzada 17/09/2020 a les 13:09

Lorena Giménez Andorra la Vella

L'enquesta realitzada pel ministeri d'Afers Socials a la gent gran majors de 80 anys que viuen soles evidencia que hi ha quasi una vintena de persones que no tenen ningú que els atengui. Així ho han indicat aquest matí en roda de premsa el ministre, Víctor Filloy, i el director del CRES, Joan Micó. "Hem detectat que hi ha un 40% del nucli de població que no té cap mena de xarxa familiar que els pugui ajudar que es troben en una situació de risc, una xifra que suposa aproximadament una vintena de residents majors de 80 anys", ha manifestat Micó. Així doncs, Filloy també ha indicat que a través del qüestionari, que s'ha realitzat a 414 persones, de les quals 251 realment resideixen soles, "volíem generar un mapa de la situació social de la gent gran per així poder ser més eficaços a l'hora de generar polítiques".



Tanmateix, el ministre ha exposat que les dades facilitades per l'enquesta demostren que la gent gran cada vegada envelleix amb millor qualitat de vida, "i poden viure soles pel suport que reben dels seus familiars o perquè no tenen cap dependència".