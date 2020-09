Stop Violències tensa la corda amb el Govern afirmant que les represalia

Segons l’ens, un informe de l’ONU ho ratifica i Jover respon que només recull la seva opinió

Stop Violències, a través de la seva advocada internacional, Clara Serra, va afirmar ahir que tant la presidenta de l’ens, Vanessa M. Cortés, com l’associació en si figuren en un informe de les Nacions Unides (que es va fer públic el 8 de setembre) com a “represaliades del Govern andorrà”. I van precisar que l’ONU considera represàlia “l’ús i abús de lleis per criminalitzar el treball de les persones defensores dels drets humans o l’obertura de processos legals arbitraris per obstaculitzar el seu treball”.



Així mateix, durant la compareixença, la lletrada va denunciar que Mendoza “es troba perseguida judicialment pel Govern” després de les declaracions que va fer sobre l’avortament i que han implicat una investigació judicial. En aquest sentit, cal recordar que la Fiscalia considera que hi ha indicis de tres delictes per difamacions i calúmnies arran de les valoracions que va fer en un fòrum de l’ONU i en una entrevista radiofònica. Mendoza va comparèixer amb un esparadrap a la boca i no va fer cap declaració “per evitar males interpretacions”. Serra va apuntar que estan sent víctimes d’una “cacera de bruixes” i “d’opressió estructural”, i que estan “embrutant la imatge i l’honor” de Mendoza així com “coaccionant l’opinió pública”.



Per la seva part, el ministre portaveu, Eric Jover, va remarcar que no hi ha cap informe en què l’organisme internacional afirmi que Mendoza i Stop Violències hagin estat represaliades, sinó que en el document Nacions Unides només reflecteix la informació que l’associació li va facilitar, i va matisar que en l’informe també s’inclou la comunicació que hi ha hagut entre l’executiu i l’ens internacional. El que especifica el document de l’ONU és que el comitè per a l’eliminació de totes les formes de discriminació contra les dones (Cedaw) va enviar el novembre passat cartes confidencials a l’Estat per expressar la preocupació per les que consideraven mesures desproporcionades del Govern contra Stop Violències després de la intervenció de Mendoza davant l’organisme a Ginebra per parlar sobre la situació de l’avortament a Andorra.



El Govern va considerar que l’associació havia fet unes acusacions molt greus que atacaven el sistema andorrà i els treballadors públics, i per això es va demanar una anàlisi a la Fiscalia per determinar si hi havia hagut indicis d’un delicte penal.



A més, Jover va apuntar ahir que l’executiu “es desmarca d’aquest procés” i que, per tant, no s’hi personarà. “És el poder judicial qui haurà de fer la feina que consideri oportuna, nosaltres vam aportar l’element perquè fos valorat”, exposava, per reiterar que “com a Govern volem que la reputació de les institucions sigui el més respectada possible”.

