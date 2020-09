La vacuna contra la Covid-19 serà gratuïta per a la població

Actualitzada 17/09/2020 a les 06:14

SALUT INFORMA DE 45 CASOS NOUS, AMB 376 ACTIUS EN TOTAL

El ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, va informar ahir de 45 nous casos positius per coronavirus des de la darrera actualització sanitària, dilluns. La xifra global des de l’inici de la pandèmia s’incrementa a un total de 1.483 afectacions.



Per contra, el nombre de casos actius se situa en 376, una notòria baixada respecte a dilluns, quan el ministre va informar d’un total de 440 casos actius. Quant al nombre de persones recuperades, Govern va explicar que ja se supera el miler, amb un total de 1.054 persones, de les quals 109 en la darrera actualització.



Pel que fa al nombre de pacients hospitalitzats, el ministre va destacar que en aquests moments “no hi ha pressió sanitària” i que “la situació continua sent favorable”. En aquest cas hi ha un total de cinc persones que es troben a planta i totes presenten una simptomatologia lleu.



El ministre va remarcar que els mesos de setembre i octubre “són cabdals pel que pugui succeir més endavant”, i va incidir en la necessitat de continuar treballant per tenir “una vida el més normal possible”.



Benazet també va recordar que, a diferència de la primera onada, la capacitat per poder detectar aquells casos asimptomàtics “és essencial perquè no es derivi cap a una pandèmia com la viscuda a partir del mes de març”. Així, el ministre va informar que en aquests moments hi ha la capacitat de poder “confinar les persones malaltes”, i va insistir en la conscienciació de la ciutadania de mantenir el distanciament social, i “ara demano acuradament que es redueixin els contactes socials”. El ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, va informar ahir de 45 nous casos positius per coronavirus des de la darrera actualització sanitària, dilluns. La xifra global des de l’inici de la pandèmia s’incrementa a un total de 1.483 afectacions.Per contra, el nombre de casos actius se situa en 376, una notòria baixada respecte a dilluns, quan el ministre va informar d’un total de 440 casos actius. Quant al nombre de persones recuperades, Govern va explicar que ja se supera el miler, amb un total de 1.054 persones, de les quals 109 en la darrera actualització.Pel que fa al nombre de pacients hospitalitzats, el ministre va destacar que en aquests moments “no hi ha pressió sanitària” i que “la situació continua sent favorable”. En aquest cas hi ha un total de cinc persones que es troben a planta i totes presenten una simptomatologia lleu.El ministre va remarcar que els mesos de setembre i octubre “són cabdals pel que pugui succeir més endavant”, i va incidir en la necessitat de continuar treballant per tenir “una vida el més normal possible”.Benazet també va recordar que, a diferència de la primera onada, la capacitat per poder detectar aquells casos asimptomàtics “és essencial perquè no es derivi cap a una pandèmia com la viscuda a partir del mes de març”. Així, el ministre va informar que en aquests moments hi ha la capacitat de poder “confinar les persones malaltes”, i va insistir en la conscienciació de la ciutadania de mantenir el distanciament social, i “ara demano acuradament que es redueixin els contactes socials”.

El Govern té la intenció que la vacuna contra la Covid-19 sigui gratuïta per a la població. El ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, va explicar ahir en roda de premsa posterior al consell de ministres que la intenció de l’executiu és que la injecció s’inclogui “dins del pla de vacunació sistemàtica, com totes les vacunes” i, per tant, no suposaria cap cost econòmic. Benazet també va informar que s’ha formalitzat un contracte per a l’adquisició de vacunes que gestiona l’OMS, en el marc del projecte Covax Facility.Benazet va explicar que amb l’acord signat amb l’organització mundial de la salut, es preveu arribar a un cinquanta per cent de la ciutadania andorrana. Tot i això, va incidir que el percentatge podria acabar variant “en funció del nombre de països que s’adhereixin al projecte, de l’estudi de la farmacèutica”, com també altres factors externs, que l’executiu no pot controlar.Malgrat això, Benazet, que va emfatitzar de poder vacunar la meitat de la població, va explicar que es procedirà a una reserva de 30.800 dòlars abans del 9 d’octubre per poder garantir-ne el subministrament. En aquests moments es desconeix quin seria el cost total que suposaria per a les arques públiques, tot i que “el preu individual de cada vacuna ascendeix als 10 dòlars”, segons va informar el ministre.Pel que fa a les vacunes de la Unió Europea, el responsable de la cartera de Salut va recordar que Espanya i França els havien assegurat que el Principat es podria provenir d’aquesta solució contra el virus, igual que ho faran els països veïns. En aquest cas, cal recordar que es tractaria de la vacuna de la Universitat d’Oxford, que fa uns dies va reprendre els assajos clínics després que quedessin aturats davant una reacció adversa per part d’un dels pacients de l’estudi.Benazet va exposar que la voluntat és que “la primera que podrem tenir és la vacuna de la Unió Europea” i que, malgrat que encara no es coneix la proporció exacta ni el cost econòmic que tindria, “estem parlant de cobrir el 15 per cent dels nostres ciutadans, la mateixa que els altres països”. I una vegada més va recordar que “l’executiu té la decisió presa” i que serien les persones grans i de risc les primeres a vacunar-se, com també el personal sanitari i sociosanitari. “S’han de protegir els sanitaris, com també les persones que ells tracten”, va al·legar Benazet, afegint que “amb un 15 per cent hauria de ser suficient per cobrir totes aquestes persones”.Amb tot plegat, Benazet va insistir en la necessitat de tenir “un abastiment ràpid i segur per protegir la nostra població”.