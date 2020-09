Petit incendi en un magatzem de la Margineda

Quan els bombers han arribat ja no hi havia foc i només han hagut de ventilar l'espai

Els bombers han hagut d'atendre un petit foc que s'havia produït a la cambra frigorífica d'un dels magatzems de la Margineda. El cos ha rebut l'avís a les 9.48 hores i s'hi han desplaçat tres vehicles, però quan han arribat el foc ja estava apagat. Tot i això, com que s'havia assolit una temperatura molt alta dins de la cambra, no es podia obrir la porta i els bombers han fet tasques per ventilar l'espai, ja que s'hi havia acumulat fum.