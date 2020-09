Gairebé 3.000 alumnes inicien el curs al sistema espanyol

Actualitzada 16/09/2020 a les 12:01

L’ambaixador d’Espanya a Andorra, Àngel Ros, ha explicat aquest matí en una visita a l’Institut María Moliner que enguany hi ha gairebé 3.000 alumnes inscrits al sistema espanyol, entre centre públics, concertats i privat.

Ros ha manifestat el seu desig de poder seguir amb el curs amb normalitat, malgrat que hi hagi diverses mesures de seguretat, com l’ús de la mascareta o el gel hidroalcohòlic, a criteri del Govern andorrà. També l'ambaixador ha matisat que, malgrat els col·legis públics espanyols no s'hagi procedit a l'aïllament de cap aula, com l'andorrana o el francès, "és un fet que no podem evitar i que podria arribar a passar. Els centres segueixen estrictament la normativa".

El representant del Govern espanyol ha visitat diverses aules del centre, en què ha pogut veure com es compleixen les mesures sanitàries. En aquest sentit, des del centre l'han informat que en el cas del menjador, hi ha establerts dos torns i dins d'aquests dos horaris, els quals l'alumnat només té trenta minuts per l'àpat. Malgrat que la direcció del centre entengui que és un temps molt limitat, han al·legat que es fa per poder garantir el servei a tots els alumnes que el precisin. Els estudiants han de seure sempre al mateix lloc i no es poden treure mascareta fins que no són a taula. Es desinfecta l'espai després de cada torn.