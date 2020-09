El Govern estudia allargar els ERTO en alguns sectors

Espot afirma que si al desembre la situació és com ara no s’ampliarà la mesura a tothom

Actualitzada 16/09/2020 a les 06:06

El Govern no descarta allargar els ERTO més enllà del 31 de desembre en aquells sectors econòmics que s’hagin vist més afectats per les restriccions causades per la crisi sanitària provocada per la Covid-19. Així ho va confirmar el cap de Govern, Xavier Espot, en declaracions al Diari, responent a la petició llançada la setmana passada per la CEA i l’Associació de Comerciants de l’Eix Central per obtenir pròrrogues sectorials en funció del sotrac de l’economia els propers mesos.



El líder de l’executiu va remarcar que la llei que el Consell General va aprovar el mes d’abril passat i que va permetre l’entrada en vigor dels ERTO a partir del maig “va ser prou previsora, en el sentit que va allargar la mesura fins al 31 de desembre”. Una data, va recordar, més ambiciosa que la marcada pels països veïns. En tot cas, Espot va afegir que “fins aleshores tenim marge de temps suficient per valorar com evoluciona la situació sanitària i, per tant, valorar les conseqüències econòmiques i socials que se’n deriven”. Amb aquesta informació, els responsables de l’executiu acabaran de decidir els properes mesos “si en alguns sectors concrets s’escau o no prorrogar els ERTO”, ja que segons el cap de Govern “ara encara és una mica aviat per prendre una decisió” sense saber l’afectació que tindrà el coronavirus en el desenvolupament de la temporada d’hivern.



En aquests moments, el Govern entén que no tindria sentit allargar la mesura que permet les suspensions temporals de contractes si la situació econòmica es manté com ara. La incertesa de l’evolució del virus, però, fa que la previsió sigui complicada. “Tot dependrà de les mesures que calgui adoptar durant els propers mesos”, va augurar Espot. En tot cas, “si la situació a final d’any és la mateixa que l’actual, no té sentit prorrogar els ERTO de forma generalitzada i potser haurem d’afinar més en sectors concrets que estiguin passant dificultats justificades”.