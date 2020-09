El Consell General insta a modificar de nou la Llei de partits

La comissió legislativa de Finances i Pressupost veu necessari procedir a una modificació de la normativa vigent

16/09/2020

Gerard del Castillo
Andorra la Vella

La comissió legislativa de Finances i Pressupost, en l'informe elaborat relatiu a les fiscalitzacions dutes a terme pel Tribunal de Comptes corresponents a l'exercici 2017, insta a una nova revisió de la Llei qualificada de partits polítics i finançament electoral amb la finalitat que les diferents formacions polítiques estiguin subjectes a les mateixes obligacions comptables i al mateix control economicofinancer que exerceix el Tribunal de Comptes en dur a terme la seva fiscalització. La comissió també veu necessari procedir a una modificació de la normativa vigent a fi i efecte d’ampliar les facultats de fiscalització del Tribunal de Comptes.



En l'informe publicat avui al Butlletí del Consell General, la comissió es compromet a treballar conjuntament, i en nom dels grups parlamentaris que representen, amb la voluntat de resoldre aquelles situacions que el Tribunal de Comptes fa constar en l’informe que ha presentat relatives a les institucions fiscalitzades.



Així mateix, la comissió legislativa de Finances i Pressupost demana al Consell General que comuniqui a totes les entitats fiscalitzades de donar compliment a les recomanacions i observacions descrites en el present informe així com en l’informe elaborat pel Tribunal de Comptes, donat que es considera imprescindible regularitzar el més aviat possible totes aquelles situacions que l'ens ve denunciant des de fa varis exercicis, tot i constatar que existeix una tendència positiva en la disminució del nombre de recomanacions i d’observacions fetes en els darrers exercicis, degut a la regularització per part d’aquestes de les incidències que posa de manifest l'organisme.



Tanmateix, la comissió és conscient que algunes situacions només podran ser regularitzades amb la modificació legislativa corresponent, i per això recomana alhora al Govern l’anàlisi i la presentació al Consell General de la modificació de la legislació que s’escaigui.