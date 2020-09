Educació rebaixa els requisits per ser professor interí a l'andorrana

Govern remarca que hi ha moltes dificultats per cobrir les baixes de docents amb les exigències actuals

Actualitzada 16/09/2020 a les 19:15

Redacció Andorra la Vella

El consell de ministres ha aprovat avui un projecte de llei de modificació de la llei del sistema educatiu andorrà perquè les baixes de professors puguin ser cobertes per titulats de primer cicle en l'especialitat de l'ensenyament que han d'impartir. El ministre Eric Jover ha explicat que s'ha decidit rebaixar les exigències vigents de ser titulat universitari de segon cicle amb un dels dos cicles vinculat a l'assignatura que s'ha d'impartir perquè hi ha moltes dificultats per cobrir les baixes que es produeixen i s'han agreujat amb la situació provocada per la pandèmia de la Covid-19.



El portaveu del Govern ha destacat que els nous criteris s'aplicaran per cobrir baixes de més de 15 dies de professors i els nous docents seran interins i no obtindran drets per a les convocatòries d'edictes de professors que faci el ministeri. Els docents afectats fan classe a Formació Professional, Segona Ensenyança, Formació Andorrana i Batxillerat i Jover ha assenyalat que reiteradament Educació es troba que no hi ha candidats a la bossa d'interins, ni a les universitats del voltant a les quals es comuniquen les vacants perquè es tracta de perfils professionals molt sol·licitats per les empreses i perquè les assignatures al sistema andorrà s'han d'impartir en diferents llengues vehiculars.



Nou bàtxelor

L'executiu ha tirat endavant avui el pla d'estudis del bàtxelor en llengua catalana de la Universitas Europaea IMF, el mateix centre que ja té autorització per a l'ensenyament d'administració d'empreses i que s'iniciarà les dues titulacions aquesta tardor. El bàtxelor és de tres anys amb 180 crèdits, equival a una formació del nivell 2 del marc andorrà i es farà de manera virtual.



Jover ha informat també que s'obre una convocatòria d'exàmens de català de diferents nivells que es celebraran entre el 20 i el 28 de novembre en dos caps de setmana per les restriccions de la pandèmia. Les inscripcions s'han de fer a tràmits i costen 17,15 euros.