Portugal notifica 613 casos el dia que torna a les aules

Actualitzada 15/09/2020 a les 06:36

Agències Andorra la Vella

El ministeri de Salut de Portugal va informar ahir de 613 nous casos de coronavirus, coincidint amb l’arrencada oficial del nou curs escolar i un dia abans que s’estengui a tot el país l’estat de contingència, que fins ara només imperava a la regió de Lisboa. D’aquesta manera, les autoritats lusitanes van confirmar l’existència de 64.596 casos de Covid-19, dels quals 18.540 són considerats actius. En aquest sentit, el primer ministre de Portugal, António Costa, va inaugurar oficialment l’any lectiu en un institut de Benavente, des d’on va advertir que el país “no pot continuar pagant el preu de tenir les escoles tancades” per a contenir l’expansió del virus. Per tot plegat, Costa va afirmar que el retorn a les aules s’emmarca dins de la necessitat de continuar “convivint amb el virus”, una situació que es prolongarà, segons va avisar, fins que hi hagi una vacuna contra el coronavirus.

#1 Miquel

(15/09/20 08:37)