La Batllia admet a tràmit l'acusació contra Rajoy per coaccions a Andorra

L'aute també insta a investigar als exministres espanyols Cristòbal Montoro, Jorge Fernández Díaz i a l'exsecretari d'Estat Francisco Martínez

Elisa Muxella i Agustí Carles Presentació de la querella de l'Institut de Drets Humans el juliol del 2019

Actualitzada 14/09/2020 a les 15:21

Joan Ramon Baiges Andorra la Vella

El batlle Manel Santolària ha dictat avui un aute en el que admet a tràmit la querella presentada per l'Institut de Drets Humans d'Andorra contra l'expresident espanyol Mariano Rajoy, l'exministre d'Hisenda Cristòbal Montoro, el d'Interior, Jorge Fernández Díaz i l'exsecretari d'Estat d'Interior, Francisco Martínez. Es tracta d'una ampliació de la querella que l'entitat va presentar el juliol del 2019 perquè considerava que existien indicis de delicte per falsedat de documents dels exalts càrrecs del PP i per coacció als òrgans constitucionals per la visita oficial de Rajoy i Montoro el 8 de gener del 2015 durant la qual es van reunir amb el cap de Govern Toni Martí i els ministres Jordi Cinca, Gilbert Saboya i Jordi Alcobé.



L'entitat que lidera Elisa Muxella considera que aquesta visita tenia per objectiu obtenir informació sobre els comptes bancaris dels líders independentistes catalans. En concret, estima que volien saber si Jordi Pujol, Oriol Junqueras i Artur Mas tenien diners a Andorra.



L'aute de Santolària admet a tràmit la querella contra tots els expolítics populars i per tots els delictes. El batlle decideix alhora inhibir-se i remetre els autes a la presidència de la Batllia perquè sigui aquesta qui la traslladi a una secció especialitzada.



La querella s'inscriu en el marc de les diligències prèvies contra l'anomenada policia patriòtica espanyola que estava formada pels policies Celestino Barroso, Martí Blas i Bonifacio Díaz. L'Institut de Drets Humans es va presentar com a acusació popular en la causa anomenada Operació Catalunya i l'ampliació de la querella es basa també en que es considera que es poden haver produït coaccions, extorsió, amenaces i xantatge per part de l'exministre Fernández Díaz, de Francisco Martínez i de l'exdirector de la policia espanyola Ignacio Cosido.

