Decepció amb el final de l'Altalroc

Durant la cloenda de l’exposició de Joan Monegal, que clausura la sala

Actualitzada 14/09/2020 a les 06:07

La ministra de Cultura i Esports, Sílvia Riva, va mostrar la seva “decepció” amb el comú d’Escaldes-Engordany, pel tancament de la sala d’exposicions Artalroc, durant la clausura de l’exposició Joan Monegal, El simbolisme estètic. Riva va denunciar que “hem demanat al comú quina és la seva nova proposta per a l’espai però no hem rebut cap resposta i hem intentat que hi hagués un diàleg abans de donar per finalitzada la col·laboració”.



A més a més, la ministra va recordar que “el Govern va fer una aposta important per adequar la sala i quan va entrar aquest equip comunal es va refermar el compromís de seguir” en clara referència al fet que l’Artalroc continués sent la sala d’exposicions que s’emprava des del ministeri de Cultura. La ministra Riva també va criticar el moment en què el comú escaldenc va fer saber que no volia continuar amb la cessió de la sala al Govern i va afirmar que “se’ns ha donat l’avís en una època molt complicada i no estem en una situació normal que permeti fer els contactes habituals”.



El que sí que va manifestar la ministra de Cultura, com ja havia dit anteriorment el cap de Govern durant la roda de premsa de presentació de l’Horitzó 2023, es treballava per tal de tenir una nova sala d’exposicions en el futur edifici d’Andorra Telecom però que fins llavors, estaven buscant alternatives per a l’any vinent, i tenir una sala d’exposicions provisional que vingués a substituir el buit deixat per l’Artalroc.



En aquest sentit, Riva va comentar que s’estava cercant aquest nou espai, amb preferència perquè es pogués mantenir entre Escaldes-Engordany i Andorra la Vella, però tampoc va tancar la porta que la nova sala d’exposicions pogués acabar ubicada a Sant Julià de Lòria. La ministra va comentar que, tot i que puntualment es pogués fer servir la sala d’exposicions que hi ha a la seu ministerial, aquesta “no té les condicions necessàries per fer grans exposicions”. A més, la titular de Cultura va obrir la porta a ubicar la sala en un recinte de caràcter privat i va dir que “s’estan mirant espais que sempre han tingut una vocació cultural oberta al públic”. La ministra va recordar que s’havien realitzat un total de 19 exposicions a l’Artalroc amb uns 20.000 visitants entre turistes i residents.