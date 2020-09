Temporers de l'hivern continuen a Andorra

Actualitzada 13/09/2020 a les 06:06

ELS TEMPORERS ARGENTINS ES REACTIVEN A TRAVÉS DE LES DIFERENTS XARXES SOCIALS

Malgrat les dificultats que hi haurà aquesta temporada en la contractació de temporers extracomunitaris, per la reducció de les quotes, els diferents grups a les xarxes socials en què hi ha persones interessades a poder venir a fer la temporada d’hivern fa dies que han recuperat gran part de l’activitat. Un d’aquests és el perfil d’instagram ‘Varados en Andorra’, que es va crear per facilitar informació durant la pandèmia i el confinament, i que durant aquest mes de setembre van iniciar publicacions per informar de la situació que es podrien trobar les persones que volguessin venir a fer la temporada d’hivern.



Un altre dels punts on més interacció tenen és als diferents grups de Facebook sota noms d’‘Argentinos en Andorra’ o ‘Latinos en Andorra’. En aquests grups, els usuaris intercanvien les seves experiències o bé molts d’ells, que es troben radicats a l’Amèrica Llatina, demanen informació sobre què haurien de fer tant per l’homologació de títols com per viatjar a Andorra durant els mesos vinents amb la intenció de fer la temporada d’hivern. Per unificar aquesta informació, alguns d’aquests usuaris han creat una pàgina web on es recull tota la informació necessària per tal de tramitar els permisos.

La reobertura de les fronteres i la flexibilització de les restriccions no va ser suficient perquè tots els temporers llatinoamericans que van prestar serveis durant la campanya d’hivern retornessin als seus països d’origen. Així ho va confirmar el ministre de Justícia i Interior, Josep Maria Rossell, al Diari. No obstant això, el ministre va apuntar que hi havia dues casuístiques entre les persones que es troben ara mateix a Andorra residint de manera il·legal: d’una banda els que directament no van arribar a sortir del país i que han estat al Principat durant tot l’estiu,mentre que per l’altre costat hi ha anquelles persones que van sortir del país en direcció a França, Espanya o Itàlia amb l’esperança de poder fer la campanya d’estiu a les costes, i que davant la manca d’oportunitats van decidir fer el camí de tornada cap a Andorra. Principalment, les persones que es trobarien en aquesta situació serien argentins, brasilers i peruans.Malgrat els diferents moviments que hagin pogut fer aquests treballadors de temporada que actualment es troben a Andorra amb situació d’irregularitat, tots ells comparteixen un objectiu comú: tornar a trobar feina durant la temporada d’hivern. No obstant això, el mètode de contractació, atesa la Covid-19 no serà com el de les temporades anteriors i les pistes d’esquí el que estan fent és contractacions en origen per assegurar que compten amb els mateixos professionals d’altres temporades, i seguint les recomanacions fetes pel ministeri de Justícia i Interior, és a dir, que els temporers que vinguin a treballar ho facin amb una visa de l’espai Schengen i a més a més tinguin comprat prèviament el vol de tornada.I és que les contractacions en origen no és l’única diferència que hi haurà aquesta temporada d’hivern respecte a les viscudes en els anys anteriors. El ministre Rossell va anunciar que hi hauria una reducció de quotes per a persones extracomunitàries. Així doncs el titular de la cartera d’Interior va afirmar que “es reduiran bastant” i va afegir que “hem de mirar d’introduir criteris, com que les persones que vinguin d’aquests països tinguin un visat Schengen, perquè ara ens trobem que encara hi ha temporers de l’any passat. D’aquesta manera reduïm el tema dels il·legals”.Aquesta és una de les mesures que més impactaran en el canvi de les contractacions de cara a la futura temporada d’hivern, ja que malgrat que el ministre de l’Interior no va voler dir una xifra concreta, hi ha veus que indiquen que les quotes es podrien reduir entre un 30 i un 50%, per tant, la xifra definitiva quedaria molt lluny de les 5.000 vises que es van concedir per a la campanya d’hivern 19-20. No obstant això, cal tenir en compte que molts dels treballadors de temporada, malgrat que siguin originaris de països llatinoamericans, compten amb passaports comunitaris, principalment italians, motiu pel qual aquesta reducció de quotes d’immigració per a extracomunitaris no els acabarien afectant directament. El ministre també va parlar sobre el sector turístic, i va afirmar que “crec que el sector turístic ha de ser conscient que s’ha de buscar gent comunitària sense feina, no és necessari anar a Sud-amèrica, que a més no sabem si podran venir” i va recordar que caldria revisar tots els criteris i fins i tot, recordar com es va gestionar el volum de quotes de persones extracomunitàries “tal com es va gestionar les quotes durant la crisi econòmica” .Quant a les condicions de subsistència de les persones que s’han quedat il·legalment a Andorra, Rossell va admetre que “no sé com s’ho fan per viure” perquè amb el permís de treball vençut no els resulta possible poder optar a un nou lloc de feina. No obstant això, el titular de la cartera de Justícia i Interior va comentar que “és possible que estiguin vivint dels estalvis de la temporada passada i subsistint fins que comenci la nova i poder tornar a treballar al país”. A més a més, va afegir que “haurem de fer controls per saber les persones que puguin estar aquí en situació irregular”.