La Federació de Caça preveu que la setmana de l'isard sigui 'històrica'

Hi prendran part un total de 576 caçadors i hi haurà 181 anelles, 30 més que el 2019

Actualitzada 13/09/2020 a les 06:33

Redacció Andorra la Vella

La Federació de Caça i Pesca espera que la present edició de la setmana de l’isard, que comença avui, sigui “històrica”. Així ho va manifestar el seu president, Josep Maria Cabanes, que va manifestar que “estem en un any de rècord. Amb les muntanyes plenes de turistes, els banders han fet un recompte de 1.234 isards, això vol dir que en els boscos n’hi ha molts més”. Cabanes va atribuir aquesta xifra tan alta d’animals al fet que “Andorra ha fet una molt bona gestió” de la fauna natural.



Pel que fa a la quantitat de caçadors, Cabanes va indicar que n’hi havia 576 i que aquests “ahir ja van preparar els campaments” i que es comptava amb 181 anelles, que són 30 més de les que hi havia per la setmana del 2019. El president de la Federació de Caça i Pesca va exalçar l’actitud dels caçadors i va recordar que “s’ha canviat molt la manera de caçar. Avui en dia es gairebé impossible que algú intenti caçar un cabrit. Els caçadors el que fan és buscar molt bons exemplars, o aquells que es troben ferits o malalts. Són molt responsables amb el medi natural”. Una altra de les coses que va destacar Cabanes va ser la col·laboració amb els agents rurals catalans. En aquest sentit, va afirmar que “hem de tenir en compte de no creuar les nostres fronteres. Si algun animal que ha estat ferit la creua, cal trucar als banders i ells faran les gestions pertinents per tal de recuperar l’animal”.



El president dels caçadors va recordar també la importància “de guardar la melsa” dels animals que siguin abatuts, per tal que després “es pugui analitzar que no tinguin cap tipus de virus o malaltia”. Finalment, Cabanes va desitjar que sigui una setmana “sense incidents i que no hi hagi cap accident” i va destacar que “a més a més, sembla que durant els tres o quatre primers dies la meteorologia acompanyarà i hi haurà molts turistes a les muntanyes”. Cal recordar que la setmana de l’isard s’allargarà fins al proper diumenge.