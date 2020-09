El futur director de l'AFA serà andorrà i amb experiència

La setmana que ve es decidirà qui agafa interinament la direcció general fins que s’incorpori el substitut de López, que rebrà 250.000 euros

Actualitzada 13/09/2020 a les 06:10

Joan Ramon Baiges Andorra la Vella

La sortida de Ramon López com a director general de l'Autoritat Financera Andorrana (AFA) no ha estat precipitada ni decidida a corre-cuita, segons van informar fonts del Govern. Tan és així que el relleu ja està decidit, encara que de moment no es vol fer públic per evitar problemes de darrera hora i acabar de pulir les condicions.



Un director interí ocuparà el càrrec vacant. Fonts de l'AFA van detallar ahir que aquest nomenament provisional es farà la setmana que ve, a l'espera que s'incorpori el nou càrrec directiu.



Des del Govern es va intentar transmetre una imatge de serenitat i que tot ha estat pactat i consensuat. També que, tal com s'estableix en el contracte que es va firmar el 2017, López té dret a rebre una compensació que se situa a l'entorn dels 250.000 euros, ja que la seva relació contractual acabava el gener del 2023. El ministre de Finances, Èric Jover, va declinar referir-se a la xifra exacta d’indemnització, pero sí va precisar que “pot semblar elevada però cal tenir en compte que té un salari molt alt i que únicament s’aplica al peu de la lletra el que està estipulat al contracte”.



Jover no va voler avançar gaire sobre el substitut: “Serà una persona amb un gran background, coneixedora de la plaça andorrana i andorrà, ja que som conscients d’alguns dels defectes del passat”.



Transició ràpida

El ministre va indicar que es vol fer una transició ràpida tenint en compte la delicada situació que viu el país per la pandèmia. El procediment obliga que sigui el consell d’administració de l’AFA qui faci la proposta al Govern sobre el candidat ideal.



També l'interí està decidit. Tot apunta cap a Maripau Naranjo, actual directora de Supervisió, però no hi ha confirmació oficial. Des del Govern es va insistir que “tot ha estat pactat, reflexionat i és un procés que fa temps que s'hi està treballant”, encara que altres fonts van precisar ahir que són conegudes les diferències entre l'exdirector i l'executiu, no tan per la feina que ha dut a terme sinó per les formes. Les mateixes fonts van definir López com un gran professional amb una dilatada experiència, però amb un tarannà peculiar per la seva personalitat. Des de la banca es va afirmar que no estan informats d’aquest relleu i que en cap cas hi ha hagut intervenció de cap entitat, ja que valoren la feina que ha fet López des de l'AFA, i que esperen que el Govern informi el sector la setmana que ve.