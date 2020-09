Filloy afirma que la vacuna de la grip serà “molt recomanable” per a majors de 65 anys

Salut cribrarà cada quinze dies els treballadors de centres sociosanitaris Els ministres de Salut i Afers Socials durant la reunió d'ahir al matí al SAAS. SFGA / JA VILADOT

Actualitzada 12/09/2020 a les 06:38

El cribratge, la principal arma del Govern per diagnosticar el virus, s’intensificarà als centres sociosanitaris, un dels punts “calents i delicats” d’aquesta pandèmia. Així ho va anunciar ahir el ministre d’Afers Socials, Habitatge i Joventut, Víctor Filloy, després de la reunió mantinguda amb la comissió de seguiment sociosanitari (COSS), a la qual també va estar present el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet.



Així doncs, l’estratègia de cara a la tardor passarà per cribrar de forma quinzenal –en lloc de mensual com es feia fins ara– tots els treballadors que integren les residències. “Hem d’estar molt atents perquè el personal entra i surt del centre”, va exposar Filloy. Per aquest motiu, el ministre va mostrar-se partidari de seguir detectant “de forma precoç”, atès que “ens està ajudant a diagnosticar els casos asimptomàtics”. Així mateix, per agilitzar aquest procés, Filloy va afirmar que a partir d’ara serà el metge del propi centre qui podrà receptar el cribratge davant la detecció de qualsevol símptoma relacionat amb la Covid-19. Per la seva banda, els interns de les residències continuaran amb el protocol de cribrar-se un cop al mes.



En aquest sentit, cal destacar que Salut ja ha realitzat, de forma puntual, cribratges generalitzats a les diferents residències en el marc de l’estudi sentinella. Concretament, a la residència Domus Salita s’han fet cinc cribratges, a la Fundació Privada Nostra Senyora de Meritxell i a la residència Clara Rabassa se n’han fet quatre, i a Sant Vicenç d’Enclar, tres. En el cas d’El Cedre els cribratges han estat dos i el tercer està previst per a dilluns, segons les dades que es van exposar ahir en la comissió.



Paral·lelament, pel que fa al material de protecció individual, el ministre va sostenir que entre el Govern i les residències disposen de reserves de 900.000 parells de guants, més d’un milió de mascaretes i prop de 60.000 bates. “Pràcticament estaríem al doble del que hem necessitat en el moment més àlgid de la pandèmia”, va manifestar el titular d’Afers Socials.



En darrer lloc, Filloy va fer referència a la vacuna de la grip, la qual va dir que serà “molt recomanable” per a les persones majors de 65 anys. “És una malaltia que es contagia de manera molt similar a la Covid-19 i per evitar aquesta confusió és important vacunar-se, però no només per als usuaris, sinó també per al personal de les residències.”