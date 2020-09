Més de 250 alumnes inicien el curs al Lycée

Actualitzada 11/09/2020 a les 09:18

El Lycée Comte de Foix ha rebut avui els primers estudiants del curs 2020-2021. Un total de 260 alumnes de sixième s'han trobat a les portes del centre per iniciar una nova etapa on les mascaretes i el gel hidroalcohòlic estaran presents en el seu dia a dia. Els més matiners han començat a formar la cua d'accés pels volts de les vuit del matí, on s'hi han anat afegint més estudiants a mida que anaven passant els minuts. L'entrada s'ha fet sense incidències i de manera ordenada i els nens i nenes han estat repartits en deu aules. El centre ja va anunciar als pares que els estudiants havien de dur la mascareta, portar una ampolla d'aigua o cantimplora d'ús individual, omplir la fitxa de traçabilitat amb les extraescolars i dur una còpia de l'assegurança escolar. El pla previst és que avui els tutors vagin a buscar els alumnes al pati, dinin a l’escola a les 12.30 hores i a les 15.30 hores marxin del recinte.



Els alumnes de sixième no són els únics que comencen avui al Lycée, ja que també ho fa el seu nou director, Olivier Salvan, que ocuparà el lloc de 'Proviseur' que des del 2017 havia estat de Daniel Raynal. Pel que fa a la resta d'estudiants de cinquième, quatrième i troisième començaran l'escola el dilluns, on es preveu que entrin 1.300 escolars.



Salvan ha destacat al Diari que la prioritat sempre ha estat seguir el protocol sanitari i que per aquest motiu els pares no han pogut entrar dins el recinte. Aquest curs escolar, com a novetat, comptarà amb l’ensenyament d’especialitat “numèric i de ciències de la informàtica”, i es crearà una menció complementària “acollida-recepció” en la secció d’hoteleria-restauració. Aquestes mesures tenen com a objectiu afavorir la continuació dels estudis a l’ensenyament superior francès i garantir la seva inserció laboral en l’entorn econòmic andorrà. Salvan ha explicat que dimecres al matí es farà una reunió amb l'associació de pares (APA) per fer seguiment de com ha estat l'inici del nou curs.