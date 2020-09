El concurs d'idees del nou Prat Gran es tanca amb 9 propostes

Un jurat integrat pels diferents sectors d’Encamp decidirà el guanyador

Actualitzada 11/09/2020 a les 06:51

El concurs d’idees que el comú d’Encamp va elaborar per tal de decidir quina serà l’estructura del futur Prat Gran comptarà amb nou propostes, tal com va poder confirmar el Diari. Així doncs, a partir d’aquestes nou opcions es començarà el procés de selecció que servirà perquè Encamp torni a disposar d’un gran espai de lleure per als infants i joves al centre de la parròquia. En una primera fase, els diferents projectes seran analitzats per un equip d’analistes tècnics que emetran la seva valoració. Aquest procés finalitzarà d’aquí a dues setmanes.



A partir d’aquest moment, les propostes es faran arribar al jurat, que finalment serà l’encarregat de prendre la decisió final sobre com serà el nou Prat Gran. Cal tenir en compte que, tal com es va comprometre en el seu moment la corporació que encapçala Laura Mas, aquesta darrera decisió la prendrà un jurat que estarà format per diferents persones que provenen dels diversos sectors que formen part del teixit econòmic i social de la parròquia encampadana.



En aquest sentit, cal tenir en compte que arran de la pandèmia provocada per la Covid-19, les obres de desmuntatge i d’enderroc del Prat Gran es van endarrerir. D’aquesta manera, la propietat o el comú van arribar a un acord per tal que durant els mesos d’estiu es pogués fer ús de les instal·lacions sense que la corporació hagués de fer cap tipus de pagament. Finalment, i pel que fa a la seva ubicació, cal recordar que el futur parc s’ubicarà al costat de l’actual, a la zona on hi havia l’antic Càmping Internacional.