Una fuita d'aigua destapa una xarxa de tràfic de droga

La policia va intervenir en un domicili de la capital que va acabar amb la detenció de tres persones que venien cocaïna

Actualitzada 10/09/2020 a les 20:38

Joan Ramon Baiges Andorra la Vella

La policia ha detingut tres persones com a presumptes autors d'un delicte per tràfic de drogues. La primera part dels fets van ocórrer el dimarts quan els agents van rebre la trucada d'uns veïns de l'avinguda Meritxell que havien tingut una fuita d'aigua. El cos de seguretat es va personar al domicili i van trucar a la veïna de sota per saber si havia tingut alguna afectació en el seu pis. La dona va negar que la fuita li hagués provocat filtracions d'aigua i els agents van marxar. Però van recordar que no havien preguntat els noms dels inquilins dels pisos que havien visitat i, en retornar, es van trobar que aquella veïna sortia de la planta baixa, nerviosa i amb peces de roba, entre les quals van trobar 30 grams de cocaïna. La dona va confessar que, en veure la policia, havia llençat la droga per un celobert i que l'havia anat a buscar, ja que tant ella com la seva parella, són consumidors. Així mateix, els agents van investigar la procedència de la cocaïna i ahir van arrestar una tercera persona a Arinsal.

