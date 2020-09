El preu dels carburants augmenta un 1% a l'agost

El gasoil de locomoció és el que més s'ha encarit respecte al juliol però es manté per sota de les tarifes de l'any passat

Actualitzada 10/09/2020 a les 09:57

Redacció Andorra la Vella

Els preus dels carburants han augmentat a l'agost de manera generalitzada al voltant de l'1% respecte les xifres del juliol, segons el recull d'Estadística. El litre de gasoil de locomoció ha costat 0,886 euros, un 1% més car, el de gasolina sense plom de 95 octans era d'1,025 euros, un 0,9% per sobre, i el de la de 98 octans s'ha pagat un 0,8% més que al juliol, amb una mitjana d'1,085. En el cas del gasoil de calefacció la variació ha estat d'un 0,2% i en tots els tipus de carburant hi ha una disminució de preus en comparació als que es registraven l'agost del 2019.



Les dades d'Estadística indiquen que la rebaixa de preus el mes passat va arribar al 13,9% en el litre de gasoil de locomoció en comparació amb el que es pagava fa un any, d'un 11,2% en la gasolina de 95 octans i d'un 10,8% en la de 98 octans. La reducció més notable és la del gasoil de calefacció que es cobra un 19,6% més barat que fa un any.