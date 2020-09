Alliberades més d'un centenar de perdius xerra

El secretari d'Estat de Medi Ambient, Marc Rossell, i el director del cos de banders, Ferran Teixidó, han deixat lliures a una dotzena aus avui al Vedat d'Enclar

Rossell i la perdiu xerra El Secretari d'Estat de Medi Ambient, Marc Rossell, alliberant unes perdius xerra SFGA/JAViladot

Actualitzada 10/09/2020 a les 19:07

Redacció Andorra la Vella

El secretari d'Estat de Medi ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Marc Rossell, i el director del cos de banders, Ferran Teixidó, han alliberat aquest matí una dotzena de perdius xerra al Vedat de caça d'Enclar a la zona d'Aixàs. Aquestes aus se sumen a les 120 que en les darreres setmanes s'han deixat en llibertat a Canillo, Sant Julià i la Vall del Madriu. Les perdius xerra que procedeixen del centre de cria que hi ha a Llumeneres, s'han alliberat amb l'objectiu de fer un seguiment dels exemplars i conèixer com es comporta l'au en un entorn natural a través del control dels banders.



Rossell ha destacat que l'alliberament és fruita d'una "gran tasca prèvia" que va començar el 2016 amb la creació del centre de cria gràcies a un conveni del ministeri amb la federació de caça i pesca per a la reproducció en captivitat. El president d'aquesta federació, Josep Maria Cabanes, i el cònsol major de Sant Julià de Lòria, Josep Majoral, han estat present en l'alliberament que s'ha fet aquest matí. En les pròximes setmanes es deixaran en llibertat més perdius xerra a Ordino i en altres indrets del país.

