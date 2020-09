El nunci apostòlic destaca el "respecte a la vida humana"

El nou representant del Vaticà a Andorra, Bernardito C. Auza, ha recordat les "arrels cristianes" del Principat i la importància de no canviar-les durant la missa de Meritxell

Actualitzada 08/09/2020 a les 19:10

Adrià Esteban

Alexandra Muratet Andorra la Vella

El nunci apostòlic, Bernardito C. Auza, ha destacat durant l'homilia que ha fet en català avui a la Basílica de Nostra Senyora de Meritxell la vinculació de la "identitat pròpia" del Principat amb el cristianisme i ha apel·lat a mantenir valors com el respecte a les persones, a la vida humana i a la institució familiar. "Estimem al nostre pròxim perquè és imatge de Déu, com nosaltres mateixos, amb una voluntat igualment lliure, amb iguals drets i destinats a la vida eterna". El nou representant del Sant Pare a Andorra ha deixat clar que Andorra ha de seguir lligada a aquestes "arrels" i que no s'han de canviar, en referència a la despenalització de l'avortament.



Auza ha celebrat la invitació que el Copríncep episcopal, Joan-Enric Vives, li va fer en el seu moment per formar part de la missa de Meritxell i ha enviat una salutació a tots els andorrans que avui, a causa de les mesures restrictives imposades per la pandèmia, no han pogut ser a la Basílica.



La cerimònia ha estat marcada aquest any per la Covid-19 i la visita del nou representant del Vaticà a Andorra. L'acte ha començat amb l'entrada dels mossens de les diferents parròquies, el Copríncep episcopal i el nunci apostòlic sota el cant de l'Ave Maria del Cor dels Petits Cantors. Vives ha agraït la participació d'Auza i ha esmentat l'esforç que s'està duent a terme al país per superar la pandèmia, així com un petit record a les víctimes i familiars. El Copríncep s'ha dirigit al nunci en espanyol i li ha donat la benvinguda, amb qui ha presidit l'Eucaristia. La tradicional missa ha comptat amb la presència del cap de Govern, els ministres, la síndica general, els presidents dels grups parlamentaris, els cònsols majors de cada parròquia, i l'ambaixador d'Espanya a Andorra, entre d'altres, tots ells amb mascareta i mantenint la distància de seguretat. Així mateix, 90 fidels escollits per cada una de les rectories han pogut acudir a l'acte a la Basílica, que ha estat tancada de les 10 a les 13 hores.

#5 Josbar

(08/09/20 15:50)



#4 sobre els homes i la humanitat

(08/09/20 14:44)



#3 Estado LAICO

(08/09/20 13:31)



#2 xavier

(08/09/20 13:01)



#1 Xavier

(08/09/20 12:57)