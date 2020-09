Quaranta-sis positius més per coronavirus durant el cap de setmana

El cribratge escolar s'ha fet a 4.303 alumnes de primera ensenyança, dels quals cinc tenen la Covid

Actualitzada 08/09/2020 a les 19:07

Alexandra Muratet Andorra la Vella

El ministeri de Salut ha registrat 46 casos nous per coronavirus durant aquest cap de setmana. El ministre Portaveu, Eric Jover, ha destacat aquesta tarda que des de divendres el nombre de malalts que actualment tenen Covid-19 ha pujat a 274, 40 més que a la darrera actualització, mentre que sis pacients s'han recuperat de la infecció. Aquestes noves altes fan que el nombre total de persones curades sigui de 934. El ministre Portaveu ha afegit que a l'hospital Nostra Senyora de Meritxell hi ha quatre pacients per coronavirus, tots ells a planta, i que des de l'inici de la pandèmia 1.261 persones al país han passat la Covid-19.



Jover ha detallat també els resultats del cribratge escolar que s'ha realitzat entre el 3 i el 4 de setembre. Un total de 4.303 estudiants de primera ensenyança, del 5.715 que hi ha al país, s'ha fet les proves a l'stop lab de Prat de la Creu. El ministre ha puntualitzat que es desconeix el motiu sobre per què la resta d'estudiants, uns 1.412 escolars, no s'ha efectuat la prova, ni si és perquè se l'han fet de manera privada, per motius de causa major, o per decisió dels pares. Així doncs, un 24,71% dels infants que tornin a les aules el dimecres hauran de dur mascareta i mantenir la distància de seguretat durant els 14 primers dies del curs, com ja va anunciar el Govern. Pel que fa als infants que sí que s'ha fet les proves, Salut ha rebut el resultat de 4.293 alumnes dels quals s'han detectat cinc positius, una xifra que segons el ministre indica la "poca incidència" del virus en aquesta franja d'edat. Jover ha afegit que els nens que han donat positiu i els seus contactes han quedat aïllats en els seus domicilis i ha recordat que a partir del 8 de setembre s'efectuaran les proves a alumnes de segona ensenyança, on el grau d'afectació podria ser major. Així mateix, ha recordat que els pares que puguin fer teletreball "sempre han d'utilitzar aquesta eina" i que, si no és possible i tenen infants menors de 14 anys a càrrec seu, fet pel qual no poden anar a treballar, es poden acollir a la prestació del salari mínim que el Govern els ha posat a disposició des de l'inici de la pandèmia.



El ministre ha assegurat que actualment no hi ha preocupació pel col·lapse del sistema sanitari, tot i que ha apel·lat a la responsabilitat de la ciutadania per tal de seguir les recomanacions i evitar contagis. Jover ha titllat de "bona notícia" que la capacitat diagnòstica que el país té actualment permeti detectar la majoria de positius i ha destacat l'ús del número de telèfon 188, que torna a atendre des de divendres les consultes de la ciutadania respecte a la Covid-19. En aquest sentit, el primer dia de reactivació del servei telefònic va rebre 127 trucades mentre que avui s'han atès 110 consultes.

