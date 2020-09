El PS demanarà a Mas explicacions sobre Saetde

Rios destaca que la majoria no els ha informat de la seva voluntat de sortir de la concessió

Actualitzada 07/09/2020 a les 06:43

Anna Ribas Andorra la Vella

L’oposició del comú d’Encamp demanarà explicacions a la cònsol major, Laura Mas, després que en una entrevista a RTVA exposés que volen sortir de Saetde i augmentar el cànon de la nova concessió. Així ho afirmava ahir al Diari David Rios, conseller de comú del PS, que destacava que “no en teníem constància, la majoria no ens ha informat de res”. “Sabem que aquest tema és prou important per a la parròquia d’Encamp com per haver de tenir tota la informació sobre la taula”, afegia. Respecte a la concessió actual, remarcava que “té problemes” i indicava que “seria un bon moment perquè aquests problemes se solucionessin o es reduïssin”. Però afirmava que “parlar de sortir o no són paraules majors, i crec que hauríem de disposar de tota la informació i prendre una decisió reflexionada”.

Així doncs, el conseller subratllava que “entenem que és una qüestió prou important com perquè no es prenguin decisions precipitades i se’n parli detingudament. En primer lloc, necessitaríem saber quina idea té la majoria davant del projecte i, després, si ja s’han mantingut converses amb el soci majoritari. En cas afirmatiu, estaria bé saber el contingut d’aquestes converses i els punts que han posat sobre la taula abans de decidir si se surt o ens quedem”. “La concessió actual té molts fronts oberts com el cànon, el Funicamp, els límits quant al terreny i després que el comú no és l’accionista majoritari, però s’ha de veure tot en conjunt i no prendre una decisió precipitada”, reiterava.



En l’entrevista, Mas va afirmar que la seva intenció és “treure una concessió i una empresa ha de ser responsable de la concessió. El comú d’Encamp el que ha de fer és cobrar un cànon i tenir una repercussió independentment de la gestió que es faci de la concessió”. Tot i això, a hores d’ara no hi ha res tancat i tot plegat s’hauria de decidir de cara al 2021, quan es preveu que surti el nou concurs. A més, entre els elements que estarien estudiant s’hi inclourien els efectes del canvi climàtic a la zona.



Rios va posar en relleu que des que van prendre possessió del càrrec al desembre el que més esforços ha centrat ha estat la crisi del coronavirus, però que d’ara endavant volen anar més enllà del dia a dia del comú i el seu funcionament i centrar-se també en “altres qüestions que preocupin els ciutadans”.

