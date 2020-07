Vilarrubla reitera la voluntat que el curs sigui presencial

Actualitzada 10/07/2020 a les 06:45

Anna Ribas Andorra la Vella

La ministra d’Educació i Ense­nyament Superior, Ester Vilar­rubla, vol que el curs vinent arrenqui amb la màxima normalitat possible. Per això la seva voluntat és que sigui presencial i s’està treballant perquè es pugui acollir el nombre d’alumnes habituals a les aules. Amb tot, s’estan valorant “diferents escenaris” per si els grups s’haguessin de reduir o si s’haguessin de fer classes telemàtiques per un rebrot. En aquest sentit, la ministra va explicar que a banda dels cursos tecnològics, faran formacions per adaptar millor el temari a les classes telemàtiques. Tot i això, el tema que més neguiteja els professors és l’avaluació telemàtica, perquè “no és tan evident, sobretot en certes edats”. I, en aquest sentit, Vilar­rubla va posar sobre la taula quin és el rol que haurien de tenir les famílies en cas que s’hagués d’implementar aquest model. Quant a la possibilitat de reduir els grups, la ministra va indicar que s’està valorant quins espais comunals o privats podrien utilitzar si fes falta, però no caldria contractar docents.