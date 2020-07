Inaugurats el nou passeig i parc infantil a l'avinguda d'Enclar

El comú d'Andorra la Vella ha assumit un percentatge de les obres, valorades en 677.000 euros

Conxita Marsol La cònsol major d'Andorra la Vella, durant la estrena del nou passeig i parc infantil a l'avinguda d'Enclar. Comú ALV/Tony Lara

Redacció Andorra la Vella

Els treballs del nou passeig a l'avinguda d'Enclar de Santa Coloma, a la recta de la Margineda, ja han quedat enllestits i avui la cònsol major d'Andorra la Vella, Conxita Marsol, i els serveis tècnics i d'Urbanisme del comú han donat per inaugurat la nova zona. Aquesta inclou una voravia de nou metres d'amplada, a més d'un espai de jocs per a infants i una àrea de repòs, que en unes setmanes incorporarà diferents aparells de calistènia on poder practicar exercici físic a l’aire lliure.

L’Associació de Promoció Urbanística (APU), que agrupa els propietaris de la zona, ha estat l’encarregada de tirar endavant els treballs, mentre que el Comú ha assumit un percentatge de les obres, valorades en 677.823 euros, que correspon a les millores sol·licitades per convertir l’avinguda en una gran rambla amb equipaments públics.

Amb aquest projecte es vol potenciar l'entrada a la parròquia a través de l'avinguda d'Enclar, així com fomentar un major flux de vehicles que accedeixen al centre de la parròquia a través de Santa Coloma i la part alta de l’avinguda Meritxell.

