França encén les alarmes per les franquícies del tabac

Una esmena a l’Assemblea Nacional ha encès totes les alarmes davant la possibilitat que França només deixi passar pel Pas un cartró de tabac per persona.

Actualitzada 10/07/2020 a les 06:10

Joan Ramon Baiges Andorra la Vella

Una esmena per fer un canvi en un article al Codi d’impostos de França va encendre ahir totes les alarmes, tot i la confusió sobre si aquesta modificació, que va aprovar l’Assemblea Nacional gal·la dimecres, afecta Andorra. Malgrat aquests interrogants el Govern ahir no ho tenia clar i els serveis jurídics van estar estudiant si realment França ha decidit rebaixar a un sol cartró de tabac per persona –ara és d’1,5– el màxim legal que es podria passar per la frontera o el canvi legislatiu només afecta els passos fronterers amb altres països de la UE –com Espanya– on el diferencial de preus fa molt mal als estanquers francesos. El que sí que és segur és que els francesos només podran comprar als estancs espa­nyols un cartró i no quatre com fins ara, de manera que segons alguns juristes els legisladors gals deixen en paper mullat els acords del mercat interior europeu. El canvi afecta l’article 575 I.

Què passa amb Andorra? A priori res, segons algunes fonts, ja que es vulneraria l’acord duaner amb la UE. Aquest a priori genera molts dubtes. L’afer va centrar ahir part del treball de la comissió legislativa d’Exteriors, que va demanar als consellers generals que facin pressió als seus col·legues francesos per evitar que es perjudiqui el sector tabaquer. Tampoc des d’Exteriors es tenia una versió clara i des de la part francesa també s’està estudiant jurídicament aquesta ja polèmica esmena. Altres fonts donen per fet que Andorra no serà una excepció i que si l’esmena afecta Espanya, Bèlgica o Luxemburg, també ho farà al Principat, fet que podria suposar un cop molt dur al comerç del Pas de la Casa, al sector tabaquer i al turisme. Les mateixes fonts van donar per fet que els estanquers de l’Arieja i de l’Alta Garona han pogut comprovar durant el confinament les vendes que perden i que ara fan de lobby per frenar l’entrada de tabac d’Andorra davant un Govern francès a les portes d’unes eleccions. D’altra banda, la unitat de lluita contra el frau de la duana andorrana ha dut a terme una operació per la qual s’ha decomissat una partida de 1.980 paquets de tabac destinats al contraban, per valor de 6.890,40 euros, al Pas de la Casa. L’alt valor del decomís fa que es consideri delicte penal.