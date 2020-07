Escaldes crea un fons de 2,5 milions anuals fins al 2021

El comú aprova una rebaixa del 10% en els sous dels càrrecs polítics i els de lliure designació

Actualitzada 10/07/2020 a les 06:23

El comú d’Escaldes-Engordany crearà un departament d’Acció Social amb un fons de 2,5 milions d’euros anuals per a aquest any i per al 2021. Així doncs, la corporació destinarà cinc milions d’euros a ajudar les famílies, els autònoms i els empresaris de la parròquia que ho necessitin arran de la pandèmia. En aquesta línia, el cònsol menor, Joaquim Dolsa, va avançar que no augmentaran la pressió fiscal.

Aquest anunci es va fer ahir en la sessió del consell de comú en la qual es va aprovar una rebaixa del 10% en els salaris dels càrrecs polítics i els de confiança. Aquesta reducció suposarà un estalvi d’uns 30.000 euros en set pagues que es destinaran al fons de solidaritat del Govern. En aquest sentit, l’oposició de Demòcrates es va queixar de la manca de comunicació amb la majoria, ja que se’ls va informar del percentatge unes hores abans de la sessió i, segons Núria Barquín, “no se’ns ha demanat mai el nostre posicionament quant al percentatge”. Per la seva part, Miquel Aleix va valorar que “nosaltres hauríem presentat un percentatge superior”, tot i que va afegir que “és una qüestió molt personal i entenc que cadascú té una situació diferent, però si m’ho haguessin demanat hauria donat tot el meu salari”.

En ser preguntats sobre l’aportació final al fons de solidaritat, van assegurar que “hauríem contribuït amb una xifra superior” perquè, consideraven, “les finances ho permeten”. Com a resposta, la cònsol major, Rosa Gili, va destacar que “nosaltres posem un milió d’euros i crec que ja és una quantitat important, assumir que a Escaldes ens sobren els diners no és just”. “Nosaltres mirem per Escaldes i fem el que pensem que és més adequat”, va afegir.

Durant la sessió també es va aprovar el marc pressupostari de la legislatura, que preveu destinar 25 milions d’euros en inversions. Les més destacades són l’embelliment de la part alta de la parròquia, el pàrquing de l’Obac, la separativa d’aigües, la llar de jubilats, la reforma de la casa comuna i la digitalització de l’administració. Amb tot, Dolsa va remarcar que l’evolució de la crisi serà determinant en les decisions relatives a les inversions i va subratllar que el 2020 tindran cinc milions de pèrdues vinculades als aparcaments i a les taxes que s’han deixat d’ingressar. El pressupost es presentarà d’aquí a dues setmanes i “molt probablement” serà deficitari. Quant a l’espai ArtalRoc, el comú el recuperarà al setembre i, segons Gili, “tenim moltes idees”.