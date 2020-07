Vilarrubla vol que el curs comenci amb la màxima normalitat possible

La ministra d'Educació indica que es formaran els docents per adaptar millor la formació telemàtica en cas de rebrot

Ester Vilarrubla La ministra Vilarrubla durant la reunió amb el Consell d'Educació a l'Escola Andorrana de Batxillerat de la Margineda SFGA/CEsteve

Actualitzada 09/07/2020 a les 13:02

Anna Ribas Andorra la Vella

La ministra d'Educació, Ester Vilarrubla, vol que el curs vinent comenci amb la màxima normalitat possible. Vilarrubla ha indicat aquest matí que la intenció és poder tenir 25 alumnes a les aules però en cas que no sigui possible i d'haver de reduir els grups, l'Escola Andorrana ja està mirant quins espais comunals o privats necessitarien. Tot i això, aquest fet no implicaria contractar més docents sinó reorganitzar-los. Aquesta és una de les reflexions que s'ha fet avui en la reunió de Govern amb el Consell de les Escoles d'enguany que més enllà de fer la valoració del curs, s'han tractat els reptes que planteja la Covid-19 en l'àmbit educatiu. Així mateix, la titular d'Educació ha indicat que faran cursos de didàctica per adaptar millor els continguts del curs en cas d'haver-hi un rebrot i de veure's obligats a fer classes de manera telemàtica.