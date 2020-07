La capital manté el circuit unidireccional del passeig del riu

El comú d'Andorra la Vella reforça la senyalització perquè els vianants tinguin el riu a la seva esquerra i s'evitin encreuament de persones

Actualitzada 09/07/2020 a les 15:02

Redacció Andorra la Vella

El comú d'Andorra la Vella va ser un dels primers a anunciar durant les primeres excepcions al desconfinament la proposta de circular sempre per la vorera de la dreta per tal d'evitar encreuaments de persones. En el cas del passeig del riu, va proposar que tothom circulés de manera que aquest quedés sempre a l'esquerra. Amb el desconfinament generalitzat, vol mantenir aquesta iniciativa i ha reforçat la senyalització del passeig per continuar evitant encreuaments constants en un dels punts més concorreguts de la parròquia per a vianants i esportistes amb la intenció de garantir una major seguretat davant la Covid-19. A més, s’intensificarà la presència al carrer de rètols de gran format amb la campanya Pel bé de tothom, que explica les recomanacions bàsiques per evitar la propagació, com la distància social o portar mascareta. A més, continua la recomanació per als vianants de circular per la voravia de la dreta, i en zones sense ciruclació de vehicles, mantenir-se per la part de la dreta segons el sentit de la marxa.