Escaldes aprova una rebaixa dels sous del 10%

La reducció afecta càrrecs polítics i de lliure designació i implica un estalvi de 30.000 euros que es destinaran al fons solidari

Actualitzada 09/07/2020 a les 19:15

El comú d'Escaldes-Engordany ha aprovat aquesta tarda en una sessió de consell de comú ordinària que la reducció salarial que afectarà càrrecs polítics i de lliure designació sigui del 10%. Aquesta rebaixa implica un estalvi de 30.000 euros en set quotes que es destinaran al fons de solidaritat. En la sessió també s'ha aprovat el marc pressupostari per tota la legislatura on es preveu fer inversions per un valor de 25 milions d'euros. Així mateix, amb la voluntat de seguir ajudant als habitants de la parròquia, es vol crear un Departament d'Acció Social i un fons amb 2,5 milions d'euros anuals per al 2020 i el 2021. La majoria no presentarà el pressupost fins d'aquí a dues setmanes però "molt probablement serà deficitari" per poder complir amb el compromís social.