La família Cachafeiro ha presentat un escrit a la Batllia en què demanen un termini de 17 mesos, a partir de l’aute de desnonament, per procedir a la liquidació de l’estoc de mercaderies del Punt de Trobada, més altres dos mesos un cop acabada la venda dels productes per procedir al desallotjament del centre comercial. A més, reclamen que se’ls permeti continuar operant normalment durant aquests 17 mesos amb l’autorització per continuar aprovisionant els articles d’alta i mitjana rotació, sempre respectant la data del termini final de la liquidació que es marqui.

Per justificar la demanda han aportat el resultat d’una auditoria que dibuixa quatre escenaris amb els quals estimen el resultat que obtindria la societat explotadora del centre comercial segons el temps que li doni la Batllia per liquidar les actuals existències.

Un escenari de 17 mesos “encaixa més en la definició d’una liquidació ordenada, que al no ser forçada minimitza l’efecte sobre el mercat interior andorrà i dona un cert marge de maniobra en cas d’un alentiment en la recuperació del turisme”. Els Cachafeiro consideren aquest escenari “permet complimentar degudament el requeriment judicial d’un pla de desallotjament viable”.

La demanda dels Cachafeiro és paral·lela a la de la família Mallol, propietària dels terrenys del Punt de Trobada. Ahir van entrar un escrit a la Batllia en què demanen que es dicti que el desnonament s’ha de dur a terme en un termini de dos mesos. La societat suplica a la batlle encarregada del desnonament que admeti l’escrit i que ordeni a la família Cachafeiro que deixi els llocs al seu dia arrendats “lliures, vacus, expedits i a la plena disposició dels Mallol, inclosa la baixa administrativa dels comerços radicats en els dits llocs, en correcte estat de conservació, sense perjudici del desgast derivat del seu ús normal, juntament amb els béns mobles a ells incorporats de forma permanent, en un termini de dos mesos a comptar de la data que la batlle requereixi als fins ara explotadors del centre comercial a tal efecte”.