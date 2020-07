Petició de vuit mesos de presó condicional per abatre l'ós a Naturlandia

La fiscalia també demana 15.000 euros de multa pel cuidador, que ha al·legat que la seva vida "estava en perill" i la seva defensa vol l'absolució

Actualitzada 09/07/2020 a les 14:04

Adrià Esteban Andorra la Vella

La fiscalia ha demanat vuit mesos de presó condicional i 15.000 euros de multa pel cuidador d'animals que el 14 de juny del 2017 va abatre un ós que s'havia escapat del seu recinte a Naturlandia. A més, reclama 30 mesos d'inhabilitació per l'exercici del càrrec com a cuidador d'animals i 30 mesos de privació de la llicència de caça. Per la seva part, l'home ha declarat aquest matí en seu judicial que va decidir disparar contra el mamífer perquè la seva vida "estava en perill", per la qual cosa la seva defensa ha demanat l'absolució. El cuidador ha detallat que va realitzar un primer tret que va impactar contra la pota dreta del plantígrad, deixant-lo estabornit al terra i al cap d'uns segons, "per evitar el patiment de l'animal", va tornar a carregar l'arma i va disparar un segon tret que va acabar amb la seva vida. L'home està acusat d'un delicte de caça contra una espècie protegida.

En el judici que s'ha desenvolupat aquest matí hi han passat com a testimonis l'antic cap del cos de banders, Miquel Rossell, l'actual secretari d'Estat d'Afers Europeus i antic responsable del Departament d'Agricultura, Landry Riba, i el cònsols de Sant Julià de Lòria, Josep Majoral, i el seu predecessor, Josep Miquel Vila.

