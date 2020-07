Decomissats al Pas 1.980 paquets de tabac valorats en 6.900 euros

La Unitat de Lluita contra el frau de la Duana andorrana ha dut a terme l'operació, en la qual ha detingut un responsable que ha passat a disposició judicial

Actualitzada 09/07/2020 a les 19:20

Redacció Andorra la Vella

La Unitat de Lluita contra el frau de la Duana andorrana ha dut a terme avui una operació en la qual ha decomissat una partida de 1.980 paquets de tabac destinats al contraban que tenen un valor total de 6.890,40 euros al Pas de la Casa. Tal i com han informat des de Govern, l'elevat valor d'aquest decomís fa que es consideri un delcite penal, i per tant el responsable del frau ha passat a disposició judicial. Aquesta operació s'emmarca en les accions de lluita contra el tràfic il·licit de mercaderies sensibles engegades per l'executiu.