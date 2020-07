Una fallada al motor, possible causa de l'accident a Fórnols

És una de les principals hipòtesis amb què treballa la direcció general de l’Aviació Civil

Una fallada al motor de l’helicòpter de la marca Helitrans Pyrinees podria ser la causa de l’accident que va posar fi a la vida dels dos tripulants que viatjaven a l’aeronau dilluns a Fórnols. L’helicòpter es trobava aquell dia fent treballs de renovació d’una línia elèctrica al municipi de la Vansa i Fórnols, però poc abans de l’accident l’aparell venia de fer benzina al camió cisterna que l’empresa té situat a Fórnols. Fonts pròximes van explicar que l’helicòpter acabava d’enlairar-se a pocs metres d’on va acabar caient en picat, en un prat a escassos metres de la població. L’aeronau anava en aquell moment plena de combustible.

Els veïns van veure com l’helicòpter passava per davant de les cases i sobrevolava a poca altura però els veïns no en van fer cas perquè van assegurar que era “una cosa habitual en algunes de les maniobres del pilot”. En el mateix moment, van continuar explicant els veïns, l’aparell “va fer un volt sobre si mateix mentre sortia un fum molt negre i va caure en picat fins estavellar-se”. A partir d’aquí, la investigació serà a càrrec de la direcció general d’Aviació Civil del ministeri de Foment, que treballarà durant els pròxims mesos analitzant totes les qüestions relacionades, entre les quals el motor de l’helicòpter.