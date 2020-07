Suspès el judici contra l'advocat acusat de vulnerar la intimitat dels Pujol

La Fiscalia demana 36 mesos de presó i 5 anys d’inhabilitació per al lletrat que presumptament va capturar imatges de la família a la Batllia i les va cedir al diari El Mundo

Pere Pujol i l'advocat Carrillo Pere Pujol i l'advocat Carrillo a Prada Casadet Fernando Galindo

Actualitzada 08/07/2020 a les 13:29

Adrià Esteban Andorra la Vella

El judici contra l’advocat Toni Riestra, acusat d’haver vulnerat la intimitat de la família Pujol, ha quedat suspès fins que el Tribunal de Corts resolgui si la Fiscalia podia actuar d’ofici en el presumpte delicte que hauria comès el lletrat. El Ministeri Fiscal demana una pena de 36 mesos de presó ferma i 5 anys d’inhabilitació contra Riestra, acusat d’haver fotografiat tres dels integrants de la família Pujol –els germans Jordi, Oleguer i Pere- en els passadissos de la segona planta de la Batllia, quan van declarar el passat 26 de setembre de 2014 en el marc d’una altre causa, i haver cedit les imatges al mitjà de comunicació espanyol “El Mundo”. En l’exposició de les qüestions prèvies celebrades aquest matí a Prada Casadet han sigut presents Pere Pujol i l’advocat Albert Carrillo per declarar com a part de l’acusació. No obstant això, l’ajornament del judici ha impedit que prenguessin declaració, així com també els germans Jordi i Oleguer que estaven convocats per videoconferència.