La Massana incorpora onze treballadors temporals

Un dels empleats està fixe al parc del Prat Gran per desinfectar els espais de jocs i serveis

Treballador temporal Massana Un treballador temporal de la Massana Comú de la Massana

Actualitzada 08/07/2020 a les 12:43

Redacció Andorra la Vella

El comú de la Massana ha incorporat avui onze treballadors temporals que s'havien quedat sense feina gràcies al programa de contractació de personal que s'ha creat per pal·liar els efectes de la crisi econòmica arran de la pandèmia de la Covid-19. La cònsol major, Olga Molné, ha destacat que no es tracta d'un paquet tancat sinó d'accions que es plantegen des del principi i en funció de l'evolució de la situació. "Vam treure un concurs públic a mitjans de juny oferint nou places, però finalment hem pogut ampliar la partida i contractar 11 persones, que ja s'han incorporat al lloc de feina". La incorporació d'aquests treballadors també permet donar un millor servei a tota la parròquia i una d'elles està fixa al parc del Prat Gran per desinfectar els espais de jocs i serveis. Així mateix, la cònsol menor i preisdent de Via pública, parcs i jardins, Eva Sansa, ha assegurat que es tindrà en compte l'opinió dels quarts a l'hora de programar els treballs de neteja i embelliment dels pobles. "Aquest estiu, en comptar amb una plantilla més àmplia, podrem incidir en els treballs de millora a la via pública, amb la col·laboració dels quarts". D'altra banda, la cònsol major, Olga Molné, ha explicat que la partida de subvencions de les activitats adreçades a infants i joves s'ha incrementat en 2.000 euros i que anirà augmentant al llarg de l'any si la situació ho requereix. De moment, des de principis d'any el departament de Socials ha rebut 32 sol·licituds d'ajuda, set de les quals són noves demandes.

