El Superior desestima apartar la batlle Alís de la fallida d'Assegurances Generals

Els propietaris havien demanat la recusació per haver tingut una relació professional amb el que llavors era el seu advocat

La sala civil del Tribunal Superior ha desestimat la demanda dels propietaris d'Assegurances Generals, empresa intervinguda per l'AFA, d'apartar la batlle Nàdia Alís del procés de fallida d'aquesta societat i de Carlemany SA. Ho van demanar pel fet que Alís, abans d'esdevenir secretària judicial (més tard va ser fiscal i ara batlle), va desenvolupar una activitat professional en el bufet de l'advocat dels propietaris durant dos anys i fins al mes de setembre del 1999.

La representació processal dels propietaris de l'asseguradora invocava per demanar la recusació el fet que la Batlle s’hauria d’haver abstingut de conèixer la causa de fallida. Assenyalava que la batlle havia tingut una relació professional amb el que llavors era el seu advocat; que la llei no disposa si l’abstenció queda sanada pel transcurs del temps i que només s’ha de constatar la realitat d’aquesta relació professional. Argumentaven que la batlle no ha de tenir cap connexió amb cap de les parts en litigi que pugui arribar a comprometre la seva independència, que són habituals les abstencions dels batlles per fets idèntics, que es tracta de garantir el dret constitucional d’accés a un jutge imparcial, i finalment que la seva abstenció no hauria “d’importar” a Alís.

Segons el tribunal, cap element de l’activitat professional anterior desenvolupada per la batlle ha vulnerat la seva imparcialitat, la qual apareix intacta, i no es pot considerar que Alís no podria conèixer i resoldre el procediment de fallida de les societats en qüestió.