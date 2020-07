El programa de transformació digital s'acabarà d'implantar el 2023

Ordino preveu augmentar el deute en dos milions d’euros i mantenir totes les inversions

Actualitzada 08/07/2020 a les 06:30

Eduard Piera Ordino

La reunió de cònsols celebrada ahir va servir perquè la ministra de Funció Pública i Simplificació de l’Administració, Judith Pallarés, exposés als rectors dels comuns el programa de transformació digital i simplificació de tràmits que està impulsant des de la seva cartera. Així ho va confirmar el cònsol major d’Ordino, Josep Àngel Mortés, en la roda de premsa posterior a la trobada. En aquest sentit, van indicar que degut a la Covid-19 s’havia endarrerit el procés d’implantació i que s’espera que tot el sistema que preveu el ministeri pugui estar plenament funcionant el 2023. A més a més, va explicar que el procés d’implantació tindria quatre fases diferenciades: la preparació, el diagnòstic, l’elaboració d’un full de ruta i finalment l’execució. Mortés va confirmar que ja s’estava treballant en la preparació de les administracions.

Per la seva part, la cònsol major de la Massana, Olga Molné, que també va comparèixer en la roda de premsa, va indicar que “la voluntat és que els ciutadans ho tinguin més fàcil a l’hora de demanar documentació i no hagin de fer visites a varis llocs per fer un mateix tràmit”. A més a més, Molné va afegir que “això el que vol és agilitzar la gestió, sense envair competències de ningú i garantint la privacitat de les dades dels usuaris, que sempre hauran de donar el seu consentiment perquè es puguin treure dades per a un tràmit concret”.

Molné també va exposar que es continuava avançant en la Llei de finances comunals. En aquest sentit, va indicar que no es feia cap modificació, sinó que simplement era un text refós que incloïa i ordenava les diferents modificacions que havia sofert la llei durant els darrers anys. Tot i això, abans d’entrar a tràmit parlamentari, cal que sigui ratificada pels set comuns. Cal recordar que la Massana ja va fer aquest tràmit en el ple que es va celebrar el dia de Sant Joan.

En la mateixa reunió, els cònsols van acordar seguir treballant en pro de la infància i van aprovar seguir amb el decàleg de millors pràctiques de la infància que impulsa l’Unicef. Entre algunes de les mesures en aquest tema hi ha la creació d’un reglament nacional de lleure dels infants, així com la potenciació dels camins escolars, ja sigui amb la millora dels que ja existeixen o en la creació a les parròquies que encara no els tinguin definits. A més, van aprovar de senyalitzar les obres que s’hagin fet a proposta del Consell dels infants, perquè se sàpiga d’on ha sortit la iniciativa. Els cònsols també van aprovar un estudi ambiental d’aprofitament de la biomassa, que es va adjudicar a Silvagrana per 2.978 euros.



Ordino manté les inversions

En la mateixa compareixença, el cònsol major d’Ordino, Josep Àngel Mortés, va exposar que “Ordino augmentarem el deute en dos milions d’euros, però mantindrem totes les inversions previstes. Penso que la inversió pública ha de continuar endavant i ajudar a reactivar l’economia”.