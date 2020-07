Actualitzada 07/07/2020 a les 06:44

HiveFive by Bomosa ha obert les seves portes al centre d’Andorra la Vella, en un edifici molt lluminós de sis plantes de cowork, amb diversos punts de treball, entre espais oberts amb taules i despatxos tancats que es poden llogar per mig dia, dies sencers, setmanes i mesos. El centre disposa de sales polivalents per a reunions i videoconferències i un espai per a actes i presentacions, així com un multiespai i un bar.