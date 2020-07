L'ocupació hotelera del cap de setmana supera les previsions i se situa per sobre del 50%

Actualitzada 07/07/2020 a les 06:49

Redacció Andorra la Vella

Les dades definitives d’ocupació hotelera del primer cap de setmana de juliol van superar les previsions que havia fet el sector. Així ho va confirmar el director de la Unió Hotelera d’Andorra, Jordi Pujol, que va indicar que la xifra definitiva s’havia situat prop del 52,22%.

En aquest sentit, cal recordar que les previsions fetes, d’acord amb les reserves que hi havia, van situar l’ocupació del cap de setmana per sota del 50%, tot i que a prop, en un 47,57%. Així doncs, des de la Unió Hotelera es va voler destacar que es va produir un increment respecte al que hi havia previst de 4,65 punts, fet que va acabar incidint en una variació positiva del 9,79%, segons les dades facilitades per la mateixa entitat.

Cal tenir en compte que aquest era el primer cap de setmana del mes de juliol i que, tot i la pandèmia provocada per la Covid-19, moltes famílies van iniciar les vacances. Així doncs, pels carrers del Principat i pels aparcaments propers a la zona de l’eix comercial en diversos moments es va veure el cartell de complet. Bona prova que, de moment, el turisme de proximitat està escollint el Principat com destí per tal de realitzar compres i viatges de curta durada.