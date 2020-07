Govern manté l'heliport i l'edifici multifuncional

Actualitzada 07/07/2020 a les 06:12

ESPAI PER A ESDEVENIMENTS TURÍSTICS I PER A LA SORTIDA DEL TELEFÈRIC A CARROI

El projecte del recinte multifuncional fa anys que és objecte de demandes per part de diversos actors, entre els quals Andorra Turisme i altres autoritats com el comú d’Andorra la Vella, per tal de disposar d’un espai físic que permeti dur a terme esdeveniments que puguin atreure visitants sense necessitat de perdre places d’aparcament com passa actualment. En les darreres eleccions comunals, la petició es va posar novament sobre la taula amb l’afegit que la mandatària de la capital, Conxita Marsol, volia que es fes a la seva parròquia i concretament proposava que es construís al terreny que hi ha davant de l’edifici administratiu de Govern per tal que també servís com a sortida del telefèric que hauria d’anar fins al pic de Carroi. La ubicació en qüestió és, de fet, amb la qual treballa l’executiu per construir-hi l’edifici multifuncional. A part de la sortida del futur telefèric, l’espai també hauria de servir per acollir espectacles com el del Cirque du Soleil o la Fira d’Andorra la Vella, entre d’altres propostes que pugui fer Turisme o els comuns. El cost total del projecte que es preveia al pressupost del 2020 era de 10,5 milions d’euros repartits entre el 2020 i el 2024, amb les inversions més elevades entre els tres darrers anys.

El Govern està acabant d’ultimar la llista d’infraestructures i inversions previstes per a aquesta legislatura que s’hauran d’ajornar a causa de la crisi provocada per la Covid-19. A falta d’acabar-se de tancar, el recinte multifuncional i l’heliport són les dues grans inversions que es volen mantenir en entendre que els dos projectes ajudaran a impulsar l’economia del país. En el cas del recinte multifuncional, que es vol construir al terreny que hi ha davant de l’edifici administratiu de Govern, el pressupost previst entre el 2020 i el 2024 ascendia a 10,5 milions d’euros.En el cas de l’heliport nacional, la inversió per part del Govern està assegurada sempre que un dels dos terrenys que ha proposat el ministre Jordi Gallardo, un a Beixalís i l’altre a la Caubella, rebin l’informe tècnic favorable que avali construir la infraestructura en una d’aquestes dues ubicacions. En cas que els estudis siguin negatius, l’executiu abandonarà el projecte aquesta legislatura i en tot cas haurà de ser un nou Govern qui en reprengui la idea.Un altre dels grans projectes que de moment sembla que quedaran en standby és el túnel de Rocafort, que permetria acabar el vial de Sant Julià. L’executiu vol apostar pel carril reversible a l’avinguda Francesc Cairat per descongestionar el trànsit i deixar per més endavant la inversió del túnel, que el ministre Torres va calcular al març en uns 25 milions d’euros. De fet, el mes de març, durant Setmana Santa, s’havia de fer una prova pilot amb el carril reversible per veure si era suficient en un moment de gran afluència de trànsit. La Covid-19, però, va impedir fer la prova que ara probablement es converteixi directament en una realitat a falta de pressupost per al túnel.Altres projectes que tot apunta que tampoc tiraran endavant aquesta legislatura són el Museu Nacional o el de l’Automòbil, pels quals s’havien reservat partides pressupostàries ja per a aquest any. En concret, hi havia més de 14 milions previstos per al Museu Nacional de l’Automòbil repartits en 600.000 per aquest any i quatre milions, 6,5 milions i tres milions, respectivament, en els tres anys següents.Pel que fa al Museu Nacional, un dels projectes que DA s’havia marcat com a prioritari, per enguany hi havia prevista una partida inicial de 50.000 euros en espera d’acabar de definir-ne l’emplaçament. També es deixa per més endavant la idea de construir un Arxiu Nacional que reculli tota la documentació en una sola dependència. Una de les possibilitats era que s’ubiqués a la part posterior de Casa de la Vall, un lloc pel qual ja hi havia un projecte escollit, que va gua­nyar el concurs d’idees de remodelació de la zona posterior a Casa de la Vall impulsat pel Consell General i que també preveia una zona per a un museu.1 InversióL’executiu està acabant de tancar els projectes que prioritza per a aquesta legislatura però tot apunta que mantindrà com a prioritari el recinte multifuncional que es vol fer davant de Govern.2 Falta l’aval tècnicL’heliport també segueix sobre la taula malgrat que dependrà de si els terrenys proposats per Gallardo reben l’aval tècnic. En cas contrari es descartarà.3 El túnel, ajornatEl túnel de Rocafort que ha de donar per finalitzat el vial de Sant Julià quedarà ajornat. L’executiu de moment apostarà pel carril reversible per descongestionar la circulació.4 En ‘standby’El Museu de l’Automòbil és un altre dels projectes que es preveu deixar en standby. La infraestructura havia de costar més de 14 milions d’euros.5 AturatDA es va marcar la construcció del Museu Nacional com una prioritat però vista la situació, el projecte quedarà de moment en un calaix. Per enguany només s’havien previst 50.000 euros.