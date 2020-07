L'executiu estableix dos plans de caça diferenciats en el territori i tipologia de captures del mufló

El ministeri de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat ha fet públic els períodes hàbils de caça per a la temporada 2020-2021, així com els plans de caça del cabirol i del mufló, en els quals hi han hagut alguns canvis. Les dates i plans han estat consensuats prèviament amb la Comissió de seguiment de la caça. L'ordre ministerial, que serà publicada demà al BOPA, marca que el període per a la caça menor queda fixat entre el 4 d'octubre i el 3 de gener del 2021, amb els dijous, diumenges i festius fixats pel calendari com a dies hàbils. Pel que fa a la temporada de caça del porc senglar, el cérvol i la guineu, el període fixat és entre el 4 d’octubre i el 28 de febrer del 2021, prorrogables, amb els dijous, dissabtes, els diumenges i els festius com a dies hàbils. Finalment, el període hàbil per sol·licitar la llicència de temporada de caça arrenca el 13 de juliol, mitjançant els serveis de Tràmits del Govern, dels comuns i l’oficina virtual de l’Administració. A més, s'han marcat els períodes per sol·licitar la llicència especial de caça de l'isard, entre el 13 de juliol i el 4 d'agost, i s’ha establert un període del 9 al 18 de setembre del 2020 per la recollida de les anelles de la setmana de l’isard i del 9 al 25 per la recollida de les anelles de la resta dels plans de caça.



Regulació del mufló

Per altra banda, el Govern ha validat els plans de caça del cabirol en terreny cinegètic comú, del mufló en els sectors Setúria-Comapedrosa i Madriu, del mufló en terreny cinegètic comú, del mufló en el vedat de caça d’Enclar i del mufló en el vedat temporal d’Escaldes-Engordany. L’objectiu d’aquest canvi és impulsar una millor regulació de l’espècie. D’aquesta manera, s’ha aprovat un primer pla de caça del mufló en els sectors Setúria-Comapedrosa i Madriu i un segon pla de caça del mufló en la resta de zones del terreny cinegètic comú.