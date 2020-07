Govern i els comuns impulsen un programa per simplificar els tràmits

L'objectiu d'aquesta iniciativa és que el ciutadà no hagi d'anar presencialment a cada administraci

07/07/2020

El Govern i els comuns han impulsat un programa per a la simplificació dels tràmits, el qual ha presentat aquest migdia la ministra de Funció Pública, Judith Pallarés, durant la reunió de cònsols celebrada a Ordino. L'objectiu d'aquesta iniciativa és que el ciutadà no hagi d'anar presencialment a cada administració per fer tràmits, sinó que tota la documentació es pugui fer en un mateix lloc i acabi sent completament digital, una mesura que també s'inclouria a les entitats parapúbliques. El projecte compta amb diverses fases de calendari i el procés finalitzaria el 2023.

