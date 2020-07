La voluntat és comptar amb “un espai de diàleg” que aglutini tant a l’Administració com a la societat civil

El PS proposa la creació d'una comissió nacional post-Covid El primer secretari del PS, Gerard Alís, i el president del grup parlamentari socialdemòcrata, Pere López. PS

Actualitzada 07/07/2020 a les 13:17

Adrià Esteban Andorra la Vella

El president del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, Pere López, ha proposat aquest matí en roda de premsa la creació d’una “comissió especial per a la reconstrucció i l’impuls econòmic i social”. Segons el dirigent del PS, l’objectiu és construir un “espai de diàleg” que aglutini a totes les formacions parlamentàries i que alhora compti amb la representació del Govern i els comuns, així com també la participació dels principals agents econòmics i socials. En aquest sentit, López, ha assegurat que aquesta comissió seria “compatible” amb el nou full de ruta pressupostari que està reajustant el Govern com a conseqüència dels efectes de la Covid-19.

La diversificació del model econòmic, la modernització de l’administració, la transició ecològica i energètica, el sistema sanitari i els recursos assistencials, la transició digital i les relacions internacionals són algunes de les temàtiques que el PS platenja abordar a la comissió, que tindria una durada de tres mesos amb la meta d’obtenir “un document de conclusions” a principis de l’any vinent.

#2 The Observer

(07/07/20 14:39)



#1 David

(07/07/20 13:56)