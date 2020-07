Concerts per suplir el Cirque du Soleil

L’Andorra Mountain Music 2020 és l’aposta d’Andorra Turisme per a un estiu atípic

Actualitzada 07/07/2020 a les 06:20

Adrià Esteban Soldeu

La plataforma de Soldeu serà testimoni aquest estiu de cinc actuacions musicals –la sisena se celebrarà a la plaça del Consell General– que comptaran amb la presència d’artistes “coneguts en l’àmbit internacional”, tal com va afirmar ahir el gerent d’Andorra Turisme, Betim Budzaku, durant la presentació de l’Andorra Mountain Music 2020, un esdeveniment cultural que ve a suplir el Cirque du Soleil, absent enguany per la crisi del coronavirus.

L’aposta d’Andorra Turisme suposarà una inversió de 820.000 euros i els ingressos que s’obtinguin a partir de la venda d’entrades aniran íntegrament a parar al fons de solidaritat del Govern per lluitar contra la Covid-19, segons va assegurar Budzaku. Així doncs, per contrarestar els efectes del virus, el gerent de l’organisme va defensar la promoció d’un esdeveniment que pretén “potenciar les estades i les pernoctacions”. “L’ocupació està pràcticament assegurada tenint en compte que és un esdeveniment a la nit i de cap de setmana”, va afegir.

En aquest sentit, tots els concerts es realitzaran a les 20.00 hores i el preu de les entrades oscil·larà entre els 25 i els 39 euros, disponibles a Ticketmaster a partir de dijous. No obstant això, en la línia d’“estimular els hotels”, Budzaku va explicar que hi ha un nombre d’entrades –que no va concretar– que estaran reservades per als allotjaments del sector, que engegaran “paquets turístics” per tal d’oferir descomptes que arribaran “al 60% o al 70%”. D’aquesta manera, Budzaku va admetre que la prioritat és atreure visitants espanyols i francesos per fomentar el turisme, raó per la qual no hi haurà descomptes per a residents, els quals no sobrepassaran el 20% d’afluència, segons les previsions d’Andorra Turisme.



El cartell

L’Andorra Mountain Music 2020 comptarà amb un cartell que aglutinarà “estils diferents per atreure tot tipus de públic”, va comentar Budzaku, qui va sostenir que els concerts “els hem inventat pràcticament” tenint en compte les dificultats per fer arribar artistes al país en el context sanitari actual.

L’estrena del festival serà l’1 d’agost i anirà a càrrec de la cantant catalana Mónica Naranjo, que farà un repàs als seus èxits. Una setmana més tard, el 8 d’agost, visitarà el Principat el disc­jòquei holandès Don Diablo, “pioner de la música dance”. El 15 d’agost serà el torn del cantant espanyol Beret, “expert a barrejar prop urbà i reggae”. En quart lloc, el 22 d’agost, sonarà el rocker grup Texas a la localitat canillenca, mentre que 29 d’agost ho farà el discjòquei i productor francès Bob Sinclar, en “fent l’ullet al mercat francès”. Per tancar l’esdeveniment, el 5 de setembre actuarà la soprano Ainhoa Arteta, amb la plaça del Consell General com a emplaçament, que tindrà un aforament màxim de 400 persones.



La ubicació

A l’hora d’estudiar les possibles ubicacions del festival, Andorra Turisme va decantar-se per la plataforma de Soldeu com l’opció “idònia” per garantir les condicions de seguretat entre els assistents. “Teníem clar que havia de ser a l’alta muntanya i l’aire lliure perquè havíem d’evitar les aglomeracions a la ciutat”, va exposar Budzaku, qui també va posar en valor la quantitat de places d’aparcament que hi ha prop de la zona. A quasi 1.800 metres d’altitud, va destacar que es tracta d’un esdeveniment cultural “que poca competència pot tenir”.

Aixi mateix, el gerent d’Andorra Turisme va recalcar que en tot moment les decisions han estat consensuades amb el ministeri de Salut. Una de les consignes era poder establir un perímetre que permetés cercar el recinte, que comptarà amb dos punts d’accés. Sobre aquesta qüestió, l’aforament màxim serà de 4.000 persones. “Aprofitarem únicament un 10% de la capacitat que té la superfície de 10.000 metres quadrats”, va assenyalar Budzaku.

Pel que fa a les mesures de distanciament, el director de producte i nous projectes de l’entitat, Enric Torres, va detallar que hi haurà deu carpes amb capacitat per a 400 persones –separades per un metre i mig de distància– per “esponjar la gent en el recinte”. L’obertura de portes es realitzarà a les 18.00 hores i el tancament a les 23.00 hores per evitar l’acumulació de gent a la zona d’accessos. Amb l’entrada també es facilitarà una mascareta i gel hidroalcohòlic.