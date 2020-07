Andorra la Vella presenta l'anunci que es veurà per promocionar el turisme

Actualitzada 07/07/2020 a les 06:48

Redacció Andorra la Vella

El comú d’Andorra la Vella va presentar ahir l’anunci amb el qual farà autopromoció per tal de poder atraure turisme de proximitat. La campanya es podrà veure a l’estat francès gràcies a France 3 Sud, a Catalu­nya, a través de TV3, i a dues comunitats espanyoles més, l’Aragó (Aragón TV) i la Comunitat de Madrid, aquesta darrera mitjançant la televisió autonòmica Telemadrid, i també mitjançant internet.

Amb imatges de llocs emblemàtics de la capital andorrana, com Casa de la Vall, el pont de París i dels paisatges naturals d’Andorra la Vella, acompanyat de frases com “recupera el temps perdut que et mereixes; ha estat una espera llarga” o “ha arribat l’hora de regalar-te bons moments, recarrega piles a Andorra la Vella”, el comú que encapçala Conxita Marsol vol tornar a ser un pol d’atracció turística al Principat i aquesta és una de les accions que hi ha previstes per reimpulsar el comerç de la parròquia.